Mathias Pogba, irmão de Paul Pogba, é indiciado e preso preventivamente

O irmão mais velho do jogador Paul Pogba, Mathias Pogba, foi indiciado e colocado em prisão preventiva nesse sábado em meio à investigação sobre as extorsões denunciadas pelo astro da seleção francesa, segundo uma fonte próxima do caso.

“Vamos contestar esta decisão”, reagiu imediatamente o advogado de Mathias, Yassine Bouzrou, em entrevista à rede BFMTV, considerando que seu cliente “não cometeu nenhuma infração penal”.

Segundo uma fonte judicial, outros quatro suspeitos com idades entre 27 e 36 anos também foram indiciados e detidos pelo caso.