Maurício Manieri afirma “saborear mais” a vida após sofrer infarto durante a pandemia

Maurício Manieri trouxe animação para as pessoas de casa na manhã desta segunda-feira (19) ao participar de “Encontro“, comandado por Patrícia Poeta e Manoel Soares. O músico cantou grandes sucessos como “Bem Querer”, “Me Devendo Um Beijo”, “Se Quer Saber”, “Outra Vez”, “É Tarde Demais” e “Falando Serio”, porém, chamou atenção em falar sobre a nova fase de sua vida.

+ Simone se emociona em show com Gusttavo Lima durante show sem Simaria

“Esse fim de semana eu estava fazendo uns shows e quando eu subo no palco, me vem sempre essa imagem, esse momento vivido. Então, muda muito a percepção da vida no sentido de que a cada momento a gente saboreia mais”, desabafou.

Maurício Manieri ainda cantou os maiores sucessos de sua carreira (Foto: Reprodução/GloboPlay)

Para quem não sabe, Manieri sofreu um infarto durante a pandemia, o que o deixou entre a vida e a morte. Após um ano de recuperação, o artista voltou com tudo em sua carreira.

Maurício Manieri sofre infarto durante pandemia Maurício Manieri sofreu um infarto pouco depois de ter perdido seu irmão e seu pai, no meio da pandemia. O artista foi encaminhado a um hospital, localizado em São Caetano do Sul, em São Paulo.

“Acabei indo para o hospital e tive que ser internado na UTI. Eu estava enfartando, com um risco de morrer muito grande”, contou em conversa com Ana Maria Braga.

O cantor ainda relembrou o medo de realizar o mesmo procedimento médico que o irmão foi submetido. “Tive que fazer o mesmo procedimento em que o meu irmão morreu e, para poder me recuperar, passei por momentos muito difíceis. Pensei que não poderia mais cantar”, desabafou.

Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos:

+ Shayan Haghbin tira peões do sério por segunda punição em “A Fazenda”

+ Roberta Miranda conta situação assustadora na hora H: “Aquele negócio vermelho inchando”

+ Deborah e Bruno surtam com invasão de bicho em “A Fazenda 14”