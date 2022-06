Mauro Machado, pai de Anitta, recebe alta após AVC e cirurgia contra câncer

O pai de Anitta, Mauro Machado, recebeu alta do hospital que estava internado desde que sofreu um AVC e teve que realizar uma cirurgia para tratar um câncer. No Instagram, o ‘Painitto’, como é conhecido na internet, compartilhou alguns momentos no hospital.

“Recuperação muito boa e responsável. Estou evoluindo a cada dia Apenas reflexos de uma cirurgia ao meio do meu corpo e um pouco de tonteira devido ao AVC. Estar em casa é muito bom”, escreveu logo no início da publicação.

Mauro Machado fez uma montagem com fotos ao lado da equipe médica e aproveitou a publicação para agradecer a todos eles.

“Não poderia deixar de enfatizar as pessoas nas fotos. Dra. Ludhmilla e sua equipe. Um capítulo à parte. Porque espiritualmente eu já sabia de uma cirurgia. Meus búzios avisaram. Pensei ser uma biopsia talvez na próstata. Acabou sendo uma devastação em meu corpo. Como o Orixá é bom!”, continuou, elogiando as médicas Dra. Ludhmila Hajjar, Dra. Stephanie Rizk e Dra. Karen Alcântara.



Mauro ainda explicou que foi um “capítulo à parte” porque, para ele, as médicas são “pessoas de uma corrente espiritual médica evoluída”: “Acho que elas devem ser da corrente de Bezerra de Menezes ou Dr Fritz. Em suas reencarnação, os anjos e espíritos de luz devem ter falado: ‘Desçam, estudem, se reencontrem, evoluam e pratiquem a medicina para as pessoas'”.

O pai de Anitta continuou elogiando a doutora Ludhmila Hajjar: “Ela veio ao mundo para aglutinar ao seu redor, médicos e profissionais que podem fazer a diferença para o Brasil. Existem várias correntes de médicos, mas a Dra. Ludhmilla veio para colocar a mulher à frente da medicina no Brasil. Veio para quebrar parâmetros e penetrar no seleto mundo de médicos masculinos”.

“Obrigado à toda equipe médica, fioterapeutas, anestesista, cirurgiões e principalmente aos enfermeiros que foram meus guardiões a cada minuto dos 13 dias que ali estive”, finalizou Mauro Machado.

Nos comentários, os seguidores do ‘Painitto’ comemoraram a recuperação dele e até Anitta elogiou o pai, mas aproveitou para pedir que ele atendesse ao telefone: “Lindo, agora atende o telefone ‘homi'”. Ele respondeu, aos risos, informando que estava dormindo.