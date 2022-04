Max Verstappen domina o sábado de testes na Fórmula 1

Max Verstappen foi o melhor no sábado de testes na F1. Na pista do Bahrein, o atual campeão da principal categoria do automobilismo cravou a marca de 1min31s720 e conseguiu o primeiro lugar do dia na pré-temporada.

Charles Leclerc, da Ferrari, ficou com o segundo tempo – 1min31s415. O experiente Fernando Alonso, da Alpine, também apresentou um bom trabalho e terminou em terceiro, com 1min32s698.

Na primeira sessão o dia, Sergio Pérez, companheiro de Verstappen na Red Bull, havia feito o melhor tempo. Já Lewis Hamilton, da Mercedes, não teve destaque no dia e, levando em conta os dois treinos, ficou somente na 17ª colocação.