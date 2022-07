Max Verstappen leva GP da Hungria e tira ainda mais vantagem na Fórmula 1

O neerlandês Max Verstappen garantiu, neste domingo, sua oitava vitória ao levar o GP da Hungria de Fórmula 1, a 13ª etapa deste ano. O piloto da Red Bull, que largou em décimo, superou uma disputa frenética entre Ferrari e Mercedes, e decretou a conquista com o tempo de 1min28s244.

Em segundo e terceiro ficaram a dupla da Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell, que aliás largou na pole, sua primeira da carreira. Na sequência vem Sainz, Pérez e Leclerc.

Russell, com a pole position, conseguiu se defender dos ataques e pressão de Sainz na largada, e tirou vantagem da Ferrari. Já Pierre Gasly largou dos boxes. O piloto trocou vários componentes do motor e excedeu os limites por temporada.

Quase na 20ª contorno, Russell, que liderava desde o início, voltou da troca de pneus na sexta colocação, mas conseguiu se firmar no topo novamente. Leclerc conseguiu ultrapassar o piloto da Mercedes na 31ª volta. O monegasco perseguiu freneticamente seu adversário direto e protagonizou uma briga franca.

Em uma corrida de diversas alternativas, o cenário mudou totalmente quando Russell desceu várias colocações e Verstappen, que saiu da 10ª, começou a liderar. Hamilton conseguiu ficar em terceiro, abaixo de seu companheiro de equipe, e a Ferrari caiu de desempenho.

A próxima etapa da Fórmula 1 é apenas no fim do mês que vem. O GP da Hungria foi o último antes do período de férias. Os pilotos voltam às pistas para a corrida na Bélgica, no dia 28 de agosto, às 10 horas (de Brasília).