Max Verstappen mantém domínio e conquista a pole no GP do Canadá

O holandês Max Verstappen confirmou o bom desempenho do dia anterior e assegurou a pole position para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Neste sábado, o piloto do Red Bull cravou o tempo de 1min21s299 e irá largar na frente pela 15ª vez na carreira.

Bicampeão mundial, o veterano Fernando Alonso, da Alpine, surpreendeu e irá largar na segunda colocação. Carlos Sainz, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes, vão formar a segunda fila do grid.

O maior desafio dos pilotos no treino foi entender que tipo de pneu usar em uma pista que apresentava pontos molhados e outros mais secos. A partir do Q2, os carros deixaram de lado os compostos de chuva e buscaram os tempos com pneus intermediários.

Com uma pista traiçoeira, o treino chegou a ficar paralisado por uma bandeira vermelha em função de um acidente com o mexicano Sergio Perez. O mexicano da Red Bull saiu da pista no Q2 e, assim, não passou para a fase decisiva do treino. Ele irá largar apenas em 13º lugar.

Charles Leclerc, segundo colocado no Mundial, participou apenas da primeira parte do treino. Punido, o representante da Ferrari poderia apenas ficar em vantagem em relação a Yuki Tsunoda e garantiu a 19ª colocação no grid.

Confira o grid de larga do GP do Canadá:

1 Max Verstappen 1min21s299

2 Fernando Alonso +0.645

3 Carlos Sainz 0.797

4 Lewis Hamilton 1.592

5 Kevin Magnussen 1.661

6 Mick Schumacher 2.057

7 Esteban Ocon 2.230

8 George Russell 2.258

9 Daniel Ricciardo 2.450

10 Guanyu Zhou 2.731

Ficaram fora do G3

11 Valtteri Bottas

12 Alexander Albon

13 Sergio Perez

14 Lando Norris

15 Pierre Gasly

16 Sebastian Vettel

17 Lance Stroll

18 Nicholas Latifi

19 Charles Leclerc

20 Yuki Tsunoda