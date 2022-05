Mbappé diz que futebol sul-americano “não é tão avançado quanto na Europa”

Kylian Mbappé, que no sábado anunciou sua renovação com o Paris Saint-Germain até 2025, garantiu que o futebol sul-americano “não é tão avançado quanto na Europa”.

“A vantagem que nós, europeus, temos é que sempre jogamos uns contra os outros e temos partidas de alto nível, como na Liga das Nações [que ocorre de 2 a 18 de junho]”, disse o jovem craque francês à TNT Sports, quando questionado sobre quais são as cinco seleções favoritas para a Copa do Mundo do Catar, entre as quais colocou França e Brasil.

“Quando chegamos à Copa do Mundo, estamos preparados. Brasil e Argentina não têm esse nível. Na América do Sul, o futebol não está tão avançado quanto na Europa. Por isso, nas últimas Copas, se você olhar, são sempre os europeus que vencem”, acrescentou o campeão mundial de 2018, companheiro do argentino Lionel Messi e do brasileiro Neymar no PSG.

A Liga das Nações foi lançada pela Uefa em 2018 para substituir os amistosos internacionais e há algum tempo se cogita a inclusão de seleções sul-americanas no torneio, algo que ainda não foi concretizado.

Renovação após novela

Depois de um longo suspense, Mbappé decidiu no sábado renovar seu contrato com o PSG até 2025, apesar da oferta do Real Madrid, que jogará a final da Liga dos Campeões contra o Liverpool no sábado. O vínculo do jogador com o clube francês se encerrava em junho deste ano.

Em entrevista coletiva na segunda-feira, o camisa 7 explicou que decidiu ficar no Paris Saint-Germain devido ao projeto “esportivo” oferecido pela equipe.