Mbappé erra pênalti, Neymar faz dois gols e PSG goleia Montpellier

Neste sábado, Neymar foi o grande destaque do PSG, que goleou o Montpellier, em casa, por 5 a 2. Após Kylian Mbappé errar pênalti, o brasileiro converteu uma cobrança e marcou outro gol no Parque dos Príncipes, pela segunda rodada da Ligue 1.

O craque francês desperdiçou a chance de abrir o placar aos 23 do primeiro tempo. No entanto, aos 39, Falaye Sacko marcou contra e, quatro minutos mais tarde, Neymar converteu a sua cobrança, aumentando a vantagem do time da casa antes do intervalo.

O astro da Seleção voltou a balançar as redes aos seis da etapa complementar, após saída de bola errada dos visitantes. Para transformar o triunfo em goleada, Mbappé finalizou após desvio em escanteio aos 24 e Renato Sanches marcou aos 43 minutos. Enzo Tchato diminuiu para o Montpellier aos 47 e fechou a conta.

Com o resultado, o PSG de Christophe Galtier é líder do Campeonato Francês após dois jogos disputados: tem 100% de aproveitamento e soma seis pontos. Com três, o Montpellier, treinado por Olivier Dall’Oglio, ocupa a 8ª colocação na tabela.

O Paris Saint-Germain retorna aos gramados no domingo (21), às 15h45 (de Brasília), quando encara o Lille fora de casa. O Montpellier, por sua vez, recebe o Auxerre às 10 horas.

Monaco x Rennes

Também neste sábado, o Monaco empatou com o Rennes, em casa, por 1 a 1. Gaetan Laborde inaugurou o marcador para os visitantes aos 14 minutos da etapa complementar. Breel Embolo, aos 27, garantiu a igualdade para os mandantes no Estádio Louis II.

Terceiro colocado da Ligue 1, o Monaco volta a campo no próximo sábado, ao meio-dia (de Brasília), quando recebe o Lens. Já o Rennes enfrenta o Ajaccio, em casa, no domingo (21), às 12h05.