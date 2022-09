Mbappé está namorando a modelo trans Ines Rau, diz imprensa europeia

Vivendo um momento conturbado dentro de campo, o astro francês Kilian Mbappé também virou assunto fora dele. Nesta quinta-feira (1), a imprensa europeia noticiou que o atacante de 23 anos do PSG estaria namorando Ines Rau, famosa modelo transsexual.

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em maio deste ano, no Festival de Cannes. Depois, jornais divulgaram fotos do casal em um iate. Em uma delas, o jogador carregava a modelo no colo.

Segundo informações da imprensa europeia, a relação entre ambos já vem de alguns meses. Até o momento, atleta e modelo não se manifestaram sobre a notícia. Eles não se seguem nas redes sociais.

Quem é Ines Rau

Modelo internacional de 32 anos, Ines Rau foi a primeira trans a posar na revista Playboy, em novembro de 2017. Ela tem cerca de 750 mil seguidores no Instagram.

Ines nasceu em Paris e tem ascendência argelina. Ela mudou de sexo aos 16 anos e tornou a decisão pública apenas oito anos depois.

Mbappé na mídia

Recentemente, Mbappé se envolveu em uma polêmica com Neymar no PSG. Na vitória sobre o Montpellier, por 5 a 2, pelo Campeonato Francês, o camisa 7 pediu ao brasileiro para cobrar um pênalti, o que não foi concedido.

Apesar disso, o técnico do PSG garantiu que a discussão já foi resolvida internamente. “Nos vimos rapidamente no dia seguinte para resolver tudo isso, para dizer o que tínhamos a dizer um ao outro”, explicou Christophe Galtier.

Caso confirme o affair, Mbappé será o primeiro astro do futebol mundial a assumir o relacionamento com uma modelo trans.