Mbappé presidente? Atacante recebeu votos em eleição na França

O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, é um dos maiores nomes do futebol francês na atualidade. O talento nos gramados transformou o jogador em uma figura bastante querida no país – e até em candidato à presidente. Ou quase isso.

Segundo o jornal L’Est Républicain, o astro recebeu 10 votos no segundo turno das eleições presidenciais da França, que aconteceram no último domingo (24). O caso ocorreu na pequena cidade de Tallenay, em Doubs, que tem pouco mais de 400 moradores.

As cédulas de voto, porém, eram falsas. Mas bem impressas e elaboradas, uma prova de que o golpe foi premeditado. O portal de notícias ainda ironizou o fato de que Tallenay não tem nem um time de futebol próprio.

“Atrás de Macron e Le Pen, um candidato surpresa e clandestino foi aclamado: Kylian Mbappé! A estrela do PSG ganhou nada menos que dez votos em Tallenay. Bastava um voto para formar um time de futebol. O paradoxo é que não há time de futebol em Tallenay… Uma frustração expressa nas urnas?”, afirmou a publicação.

Na disputa eleitoral, Emmanuel Macron foi reeleito para um novo mandato, derrotando a candidata de extrema-direita Marine Le Pen. Já Mbappé celebrou o título do Campeonato Francês, após o empate do PSG com o Lens, no último sábado (23).