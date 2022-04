Mbappé recebe proposta astronômica para renovar contrato com o PSG

O craque Kylian Mbappé recebeu uma oferta astronômica do PSG como tentativa de convencimento para uma possível renovação. O presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaïfi, teria colocado um bônus de 100 milhões de euros pela extensão do contrato e não poupará gastos para mantê-lo em Paris.

Porém, o jogador, com vínculo com o PSG até junho deste ano, tem propostas de grandes equipes, a principal delas vinda do Real Madrid. Segundo Fabrizio Romano, renomado jornalista italiano e especialista em transferências, o clube espanhol está convencido de que a contratação se tornará realidade.

Entretanto, ainda segundo o jornalista, o PSG ainda confia que ele ficará, devido a quantia exorbitante que está sendo oferecida. Ainda, nesta quinta-feira, o treinador da equipe, Mauricio Pochettino, garantiu a permanência do jogador no time para a próxima temporada.

“Mbappé tem o contrato do Real Madrid nas mãos, é por isso que os dirigentes em Madri estão confiantes e tranquilos. Mas fontes próximas a Kylian me disseram que ele ainda não decidiu. O PSG está oferecendo dinheiro astronômico para ele ficar mais uma ou duas temporadas”, revelou Fabrizio para o portal FiveUK.