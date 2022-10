Mbappé supera Neymar e Messi com contrato de R$ 3,2 bilhões no PSG

A renovação de Kyllian Mbappé com o Paris Saint-Germain em maio envolve o pagamento de 630 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões) ao jogador até o fim da temporada 2024/25. Com isso, o francês supera, em larga margem, Neymar e Lionel Messi, segundo o jornal Le Parisien, que classificou o contrato como “o maior já assinado por um atleta, incluindo todas as modalidades”.

De acordo com a publicação, Mbappé garantiu 180 milhões de euros (R$ 926 milhões atualmente) em luvas para assinar o novo vínculo. O montante será pago em três parcelas iguais, sendo cada uma delas de 60 milhões de euros (R$ 308,7 mi). Já em relação aos salários, o atacante recebe 72 milhões de euros (R$ 370,1 mi) brutos por ano – seis milhões de euros (R$ 30,8 mi) a cada mês.

Além disso, caso permaneça no clube, Mbappé receberá um bônus crescente ao término de cada janela de transferências de verão até o fim de seu contrato. No primeiro ano, o valor é de 70 milhões de euros (R$ 360,7 mi) brutos; em setembro de 2023, 80 milhões de euros (R$ 412,8 mi); e, no mesmo mês de 2024, 90 milhões de euros (R$ 464,4 mi).

No total, caso permaneça no PSG até o fim de seu vínculo, Kylian Mbappé receberá, de forma líquida, cerca de 282 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão). O valor supera, de longe, os contratos de Neymar e Messi.

Neymar

O brasileiro, que chegou a Paris em 2017, recebia 36 milhões de euros (R$ 185,5 mi) por temporada e renovou o contrato no último ano até 2027. O diário Le Parisien informou que houve uma baixa salarial e não detalhou os números, mas eles certamente estão longe dos valores pagos a Mbappé.

Messi

Já Messi, contratado em 2021, recebeu 555 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões atualmente) após a sua última renovação com o Barcelona. O argentino, no entanto, firmou vínculo com o PSG de duas temporadas fixas com salário anual de 41 milhões de euros (R$ 211,6 mi) líquidos por ano. Desta forma, ele está, assim como Neymar, longe de embolsar o mesmo que Mbappé no Paris Saint-Germain.