MC Cabelinho pula no público em show, cai em cima de criança e desmaia: ‘Cena de terror’

O cantor MC Cabelinho passou sufoco em um show que realizou no Rio de Janeiro no último domingo, 24. “Estou meio apavorado até agora”, declarou o artista horas depois da apresentação em suas redes sociais. Ele garantiu que está bem e explicou em detalhes o que aconteceu. “Estava fazendo meu show e inventei de pular no público, como já fiz outras vezes, mas dessa vez deu ruim de verdade. Eu comuniquei meus seguranças: ‘Vou pular no meio do público, fica na atividade’. Quando eu pulei, esquece”, comentou o artista nos stories do Instagram. Assim que caiu, a multidão foi para cima de Cabelinho, que não conseguiu levantar. Os seguranças correram para ajudar o cantor.

“Não estava conseguindo subir de jeito nenhum, tinha criança embaixo de mim pedindo socorro, eu tentando ajudar, mas estava precisando de ajuda também e quem não sabia [da criança] estava pulando em cima de nós, cantando. Vivi uma cena de terror ali. Fiquei com falta de ar, desmaiei, cheguei no camarim já zonzo”, disse o artista, que após a confusão recebeu atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros que estava presente no local. Por fim, ele voltou a dizer que está bem e pediu desculpa pelo ocorrido. “Na hora do show, a gente fica ‘empolgadão’, todo mundo cantando, o público estava lindo”, concluiu.

Eita!! O MC Cabelinho foi pular do palco da The Choice caiu e desmaiou pic.twitter.com/Pgolc0jDIK — Insta: @estouonprafofoca (@estouonpraffc) July 25, 2022

Durante o show, Mc Cabelinho foi pular do palco, caiu e acabou desmaiando , mas agora ele já está bem!! pic.twitter.com/0knesbpU2d — GOSSIP PXT (@gossip_vk2) July 25, 2022