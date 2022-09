MC Loma anuncia o nascimento de sua filha Melanie Santos: “Primeira coisa certa”

MC Loma deixou seus seguidores encantados ao anunciar o nascimento de sua primeira filha Melanie Santos. Nesta sexta-feira (09), a cantora compartilhou uma foto da mãozinha da bebê e um texto emocionante nas redes sociais.

+ Que amor! Na reta final da gravidez, MC Loma posta vídeo mostrando detalhes do quarto de sua filha

“Você é a primeira coisa certa. De alguém que só errou, quando eu escutei seu coração Eu parei… Peço pra guardar, pra te proteger pra sempre ”, escreveu a artista na legenda da publicação.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paloma Santos (@mclomaofficial)

MC Loma mostra detalhes do quarto de sua filha Antes de dar à luz nesta sexta-feira (09), MC Loma exibiu os detalhes do quarto de sua primeira filha Melanie.

A cantora de 19 anos, escolheu o cômodo com o tema “Chuva de Amor” e escreveu na legenda do vídeo: “Vocês não vão acreditar como o quarto @graodegente da Melanie ficou L-I-N-D-O! Já é o meu cantinho favorito aqui em casa. Cheio de nuvens, corações e muito amor para receber minha princesa do jeitinho que ela merece”. Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Quarto de bebê e infantil (@graodegente)

