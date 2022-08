Mc Mari, que explodiu com o hit Bandido, parceria com Zé Felipe, casou-se com o DJ Will DF na sexta-feira (5/8) em uma cerimônia luxuosa para 320 convidados e avaliada em quase R$ 1 milhão de reais. A artista baiana usou dois vestidos de cristais e pérolas, um deles assinado pelo estilista Samuel Almeida. A festa foi animada pelo show de Tainá Costa.

Cada vestido está avaliado em R$ 100 mil reais, todos com pedrarias, bordado a mão, com um véu e duas camadas de cauda longa. O vestido principal da cerimônia levou cerca de 8 meses para ficar pronto. Juntos há 3 anos, Mc Mari e DJ Will DF são pais de duas meninas, Ana Maria de 1 ano e Jessica de 10 anos.

Mari, que se projetou nacionalmente após o lançamento Bandido, hoje colhe os louros do sucesso dela no streaming. A música que conquistou uma grande parcela de jovens e principalmente usuários do TikTok, ocupa o topo das mais executadas no Brasil no Spotify desde então.

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Já leu todas as notas e reportagens da coluna hoje? Clique aqui.

O post MC Mari, do hit Bandido, se casa em cerimônia de quase R$ 1 milhão apareceu primeiro em Metrópoles.