Mc Meno K é hospitalizado às pressas após ser baleado no Rio Grande do Sul

O cantor Kauan Soares, de 16 anos e popularmente conhecido pelo nome artístico de Mc Meno K, foi baleado na saída de uma festa noturna na região metropolitana de Porto Alegre (RS) na última segunda-feira, 30. Autor dos hits ‘Camisa do Flamengo’ e ‘Cabelinho na Régua’, o rapaz realizou um show na cidade de Alvorada e, após sair do local e um fã pedir uma foto com o artista, um tiroteio começou. Um rapaz que solicitou o registro com o cantor e outras duas pessoas atiraram contra o funkeiro. No total, uma pessoa morreu no local e outras cinco foram feridas – sendo Meno K a mais atingida. De acordo com posicionamento da sua assessoria publicado nas redes sociais, “até o presente momento, temos informações de que seu quadro de saúde se encontra em estado estável, sem risco de vida”. O artista prestou depoimento aos policiais civis e alegou que não houve desentendimento na boate que justificasse o ocorrido e, por isso, os agentes investigam a possibilidade das músicas do Mc incitarem uma possível violência contra o rapaz. Exames estão sendo realizados para identificar o grau das lesões sofridas e os suspeitos de realizar os disparos encontram-se foragidos.