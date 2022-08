MC Mirella e Lipe ganharam os maiores cachês do De Férias com o Ex

Com as gravações da terceira temporada do De Férias com o Ex: Celebs (MTV) já iniciadas no Caribe, a coluna LeoDias descobriu que Mirella e o influencer digital Lipe Ribeiro foram os nomes que receberam os maiores cachês para esta temporada. Maiores até mesmo do que ambos já ganharam em A Fazenda (Record TV).

A funkeira e ex-noiva de Dynho Alves embolsou R$ 150 mil para viver a experiência de reencontrar alguns ex-namorados no reality de pegação. O valor do cheque para a cantora só não foi maior porque a própria ficará apenas duas semanas confinadas pro programa.

Já Lipe Ribeiro, que tem fama de pegador nas redes sociais, colocou a bagatela de R$ 200 mil reais em sua conta bancária. O ex-peão de A Fazenda é a grande aposta masculina da edição. Ex-namorado de Yá Burihan, Viih Tube e Anitta, o influenciador e empresário aceitou o convite do canal pago pela terceira vez. Resta saber se, de fato, ele irá entregar tudo aquilo que a produção espera.

O De Férias Com o Ex Brasil: Celebs 3 está sendo gravado no Caribe e ainda não tem previsão de estreia.

