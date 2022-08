McLaren confirma saída de Ricciardo no fim da temporada

A McLaren anunciou nesta quarta-feira (24/8) a saída do australiano Daniel Ricciardo no fim da temporada.

A notícia abre caminho para a chegada do jovem Oscar Piastri, também australiano e que se recusou a substituir o bicampeão Fernando Alonso na Alpine a partir do ano que vem.

“A McLaren Racing e Daniel Ricciardo concordaram mutuamente que Daniel deixará o time no fim da temporada de 2022. A equipe agradece a Daniel por sua dedicação e contribuição, incluindo a vitória memorável em Monza. Estamos ansiosos para, juntos, terminar bem essa temporada”, disse a escuderia no Twitter.

Já Ricciardo afirmou que “tem sido um privilégio fazer parte da família McLaren nas últimas duas temporadas”. “Vou anunciar meus planos futuros no tempo devido, mas, independentemente do que o próximo capítulo trouxer, não tenho arrependimentos e estou orgulhoso do esforço e do trabalho que dei à McLaren”, ressaltou.

Carreira na McLaren

Contratado para liderar a equipe em sua ambição de retomar o protagonismo nas pistas, Ricciardo, 33 anos, tem sido constantemente batido por seu companheiro de equipe, o jovem britânico Lando Norris, 22.

Apesar da vitória em Monza, o australiano terminou o campeonato do ano passado apenas em oitavo lugar, com 115 pontos, enquanto Norris foi o sexto, com 160. Já em 2022, o britânico ocupa a sétima posição, com 76 pontos, enquanto Ricciardo é o 12º colocado, com 19.

A saída do australiano da McLaren já era especulada desde o início da temporada, mas ganhou força no começo de agosto, quando Piastri, campeão da F2 em 2021 e piloto reserva da Alpine, se recusou a substituir Alonso, que irá para o lugar de Sebastian Vettel na Aston Martin, na equipe francesa.

Segundo a imprensa especializada, o jovem australiano disse “não” à Alpine por já ter um pré-contrato assinado para ser titular da McLaren em 2023.