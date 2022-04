‘Me ajuda! Eles vão me matar’, repórter da TV Globo pediu socorro ao porteiro

Após ser atacado por dois homens e levar cerca de 10 facadas na noite da quinta-feira (14), em Brasília, o repórter da TV Globo Gabriel Luiz conseguiu chegar à portaria do seu prédio para pedir socorro ao porteiro.

De acordo com o profissional, o repórter estava muito ensanguentado, mas conseguiu se manter consciente. Gabriel teria dito : “Me ajuda! Eles vão me matar! Eu vou morrer!”.

O porteiro, em seguida, ligou para os bombeiros. Há um quartel próximo ao local do crime.

Gabriel também pediu para que o funcionário ligasse para o pai e passou o contato. O repórter foi levado para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) com ferimentos no tórax, nos braços, na mão, nas pernas e no pescoço, e passou por cirurgia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o jornalista teve “corte no pescoço, perfuração no abdômen e ferimento na perna esquerda”. O ferimento que mais demandou atenção foi o do abdome, pois houve laceração nos rins e no pâncreas. Por causa disso, Gabriel teve hemorragia e perdeu muito sangue.

Circunstâncias

O crime ocorreu por volta das 23h20, quando o jornalista voltava para casa. Ele foi seguido por dois suspeitos, que o cercaram e desferiram cerca de 10 golpes. Testemunhas relatam que um indivíduo segurou a vítima para o outro esfaquear. A agressão só parou porque um vizinho viu a situação e gritou.

A ação foi registrada por câmeras de segurança. Veja imagens: