Médico brasileiro recebe prêmio por terapia inovadora contra o câncer

O médico Pedro Henrique Isaacsson, 36 anos, é o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio Carrer Development da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, dos Estados Unidos. O oncologista pesquisou uma maneira inédita para tratar o câncer de próstata em pacientes do Rio Grande do Sul e, os bons resultados apresentados lhe valeram a honraria.

O prêmio é considerado o “Oscar” da oncologia e reconhece os profissionais que mais se destacam em suas áreas com pesquisas desenvolvidas para melhorar a experiência e o tratamento dos pacientes com câncer.

Mais sobre o assunto Saúde Cientistas testam vacina contra câncer de próstata, pulmão e ovários



Saúde Bactérias encontradas na urina podem indicar câncer de próstata



Celebridades Aos 81 anos, Sérgio Reis inicia tratamento contra câncer de próstata



Conteúdo especial Diagnóstico precoce do câncer de próstata traz melhores resultados



O médico brasileiro atua como chefe do Instituto de Pesquisa Moinhos, do Hospital Moinhos de Vento, localizado em Porto Alegre. O método criado, que contou com a participação da Johns Hopkins Medicine International, é chamado terapia androgênica bipolar e consiste em altas doses de testosterona associadas a uma medicação já aprovada para câncer de próstata, o Radium-223.

Sobre a terapia

A terapia foi utilizada em cerca de 40 pacientes. Em entrevista à CNN, o médico afirmou que a terapia tem como objetivo tratar a doença e, ao mesmo tempo, devolver a qualidade de vida ao paciente.

“Nosso projeto devolve níveis de testosterona altos ao paciente de forma a tratar a doença e também melhorar a qualidade de vida. É uma linha de pesquisa com alguns projetos em andamento em que investimos nessa terapia com testosterona sozinha ou em combinação com outra terapias. No caso deste estudo premiado, a testosterona é usada em conjunto com uma terapia chamada Radium 223, um radiofármaco já aprovado para câncer de próstata”, explica Pedro Henrique.

Em junho, os pesquisadores darão início a uma segunda fase da pesquisa serão com mais 50 pessoas, que serão recrutados no Brasil e nos Estados Unidos.

Reconhecimento

A cerimônia de entrega do prêmio ocorreu na sexta-feira (3/6), durante a ASCO Annual Meeting, considerado o maior e mais importante congresso de oncologia do mundo. O encontro é realizado anualmente em Chicago, nos Estados Unidos.

O médico ressaltou a importância da conquista. “Nos juntamos às maiores e melhores instituições internacionais, o que nos dá muito orgulho. Temos toda a estrutura para proporcionar tratamentos de excelência aos nossos pacientes, comparáveis a de outros centros de pesquisa de renome mundial”, afirmou Isaacsson.

O prêmio inclui US$ 200 mil que serão repassados ao Hospital Moinhos de Vento para que as pesquisas de tratamentos para o câncer de próstata continuem. Em 2019, o brasileiro já havia recebido o prêmio Global Young Investigator, também da ASCO, por um estudo clínico que avaliava o tratamento com imunoterapia em pacientes com câncer de próstata.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post Médico brasileiro recebe prêmio por terapia inovadora contra o câncer apareceu primeiro em Metrópoles.