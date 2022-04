Médicos decidem avaliar cérebro de Rincón para definir próximos passos

O ex-jogador Rincón, ídolo do Corinthians e que também vestiu a camisa do Cruzeiro, internado após acidente de carro na madrugada da última segunda-feira, passará por avaliação neurológica. Seu quadro de saúde é considerado grave e delicado.

Segundo boletim médico divulgado no início da noite pela Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud, Rincón permanece na UTI, “onde está recebendo atenção por parte de um grupo interdisciplinar de profissionais, depois de uma cirurgia por trauma cranioencefálico severo”.

Ainda conforme a nota, “é prudente acompanhar a evolução do paciente, por isso o corpo médico decidiu realizar alguns estudos adicionais em seu cérebro para determinar os passos a seguir”. Por fim, confirma que não houve variações no estado de saúde do ex-jogador.

Freddy Rincón se envolveu em um grave acidente de carro na madrugada de segunda-feira. O automóvel do ex-atleta colidiu com um ônibus na cidade de Cali, na Colômbia.

De acordo com divulgação da Clínica, Rincón teve um trauma cranioencefálico por conta do choque e foi levado para a UTI, onde foi submetido a uma cirurgia que durou quase três horas.

O acidente teria deixado quatro pessoas feridas, sendo o motorista do ônibus, duas mulheres e o próprio Rincón, que foi levado a um hospital próximo ao local.

Pelo Timão, Rincón conquistou o Campeonato Paulista de 1999, os Campeonatos Brasileiros de 1998 e 1999, além do Mundial, em 2000. Em Minas Gerais, o ex-meio-campista teve curta passagem pela Toca da Raposa, em 2001. Em 22 jogos, marcou apenas um gol com a camisa celeste. Por meio de suas redes sociais, o Cruzeiro desejou forças ao ex-atleta.

Já como treinador, o colombiano passou por outro time mineiro, o Atlético. Em 2010, Vanderlei Luxemburgo convidou Rincón para trabalhar como auxiliar na equipe alvinegra. No Galo, Luxa permaneceu no cargo por 55 jogos, somou 22 vitórias, 12 empates e 19 derrotas.