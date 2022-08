Medidas ajudaram a frear a inflação, diz presidente do Banco Central

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira que as medidas tomadas para reduzir os preços da energia elétrica e dos combustíveis ajudaram a frear a inflação no país.

Segundo Campos Neto, os serviços ainda pressionam os preços pra cima. Mesmo assim, ele afirma que existem sinais de estabilização da inflação.

O presidente do Banco Central comentou o assunto em um seminário organizado pelo Instituto Millenium. Roberto Campos Neto ainda opinou que a inflação no Brasil é reflexo do cenário internacional, com alguns elementos nacionais que agravaram a situação.

Em julho de 2022, o Brasil registrou uma deflação recorde para o mês com uma queda de quase 0,7%, segundo o IPCA. Mesmo assim, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação no Brasil segue acima de dois dígitos, somando mais de 10%. Se continuar nesse ritmo, é bem possível que ultrapasse o teto da meta estabelecida para este ano, que é de 5%.

Economia Brasília Jacson Segundo / GT Passos Lucas Pordeus Leon – Repórter da Rádio Nacional banco central inflação Medidas Combustíveis 110:00