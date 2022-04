Medvedev perde nas quartas de final do Master 1000 de Miami

O tenista russo Daniil Medvedev foi eliminado nesta quinta-feira, 31, nas quartas de final do Masters 1000 de Miami pelo polonês Hubert Hurkacz, atual campeão, e perdeu a chance de superar Novak Djokovic como número 1 do ranking da ATP.

Medvedev, que ocupou brevemente o topo do circuito até sua derrota este mês em Indian Wells, precisava chegar às semifinais em Miami para mais uma vez ultrapassar Djokovic, ausente em Miami.

Nesta quinta, porém, o russo perdeu a oportunidade ao ser derrotado em sua partida das quartas de final com parciais de 7-6 (9/7) e 6-3 contra Hurkacz, que defende o título conquistado em 2021.

O polonês, número 10 do ranking da ATP, enfrentará nas semifinais o vencedor do duelo desta quinta entre o espanhol Carlos Alcaraz, de 18 anos, e o sérvio Miomir Kecmanović.

A outra semifinal será disputada pelo argentino Francisco Cerúndolo, número 103 do ranking da ATP e grande revelação do torneio, e pelo norueguês Casper Ruud (8º).

Ainda nesta quinta, Hurkacz exibiu seu poderoso saque e voleios contra um Medvedev que no segundo set sofreu com a umidade intensa em Miami (Flórida), próxima a 90%.

“Ele é um jogador incrível, mas eu devolvi bem e pressionei seu saque. É uma grande sensação voltar (às semifinais) como o atual campeão”, disse Hurkacz durante uma entrevista na quadra.

Medvedev era o primeiro cabeça de chave em Miami com as ausências de Djokovic, devido à sua recusa em ser vacinado contra o coronavírus, e do espanhol Rafael Nadal, que renunciou para se poupar fisicamente antes de se lesionar em Indian Wells.

Naquele torneio, o primeiro de nível Masters 1000 do ano, Medvedev foi eliminado na terceira fase diante do francês Gael Monfils e perdeu o status de número 1 do mundo que ocupou por duas semanas.

Em Miami, a um passo de recuperar o trono, Medvedev enfrentou nesta quinta-feira um imparável Hurkacz e condições climáticas que o levaram a procurar atendimento médico por tontura durante o segundo set.