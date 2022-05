Mega-Sena 2484, Lotofácil 2530, Quina 5862: resultados das loterias (25/5)

Caixa sorteou nesta quarta-feira (25/5) o concurso 2484 da Mega-Sena, que pagará R$ 62,9 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas. Também houve apurações da Lotofácil 2530, da Lotomania 2317, da Quina 5862 e do Super Sete 248. sorteou nesta quarta-feira (25/5) o concurso 2484 da, que pagará R$ 62,9 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas. Também houve apurações da2530, da2317, da5862 e do248. O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Veja no vídeo abaixo como foi o sorteio.

Mega-Sena 2484

Sem ganhadores do prêmio principal no concurso de sábado (21), a Mega-Sena saltou de R$ 52,9 milhões para R$ 62,9 milhões nesta quarta-feira (25). É necessário acertar seis números de 01 a 60. Confira as dezenas:

11 – 14 – 36 – 41 – 54 – 59

A Caixa informou que nenhum apostador acertou as 6 dezenas, e que o prêmio acumulado deve chegar aos R$ 100 milhões no concurso 2485, que acontece no sábado (28/5).

Quina 5862

Ganha o prêmio de R$ 4 milhões da Quina aquele que cravar cinco dezenas de 01 a 80.

Confira as dezenas:

28 – 45 – 49 – 61 – 76

A Caixa informou que não houve ganhador, e que o prêmio acumulado deve chegar aos R$ 5 milhões no concurso 5863, que acontece nesta quinta-feira (26/5).