Mega-Sena 2487, Quina 5869, Lotofácil 2537: resultados das loterias (2/6)

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (2/6) os prêmios das loterias Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Timemania, Dupla Sena e Dia de Sorte. O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP).

Veja abaixo como foi o sorteio:

Mega-Sena 2487

Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar os seis números sorteados. O valor para este concurso é de R$ 3,6 milhões.

Confira as dezenas sorteadas: 23 – 36 – 42 – 48 – 54 – 58

Quina 5869

Para ganhar o prêmio máximo da Quina 5869, estipulado em R$ 3 milhões, o apostador precisa acertar sozinho cinco números de 01 a 80.

Confira as dezenas: 51 – 56 – 62 – 69 – 74

Timemania 1791

Para faturar o prêmio máximo, no valor de R$ 26,2 milhões, é preciso acertar as sete dezenas sorteadas de 01 a 80.

Confira os números: 03 – 07 – 24 – 28 – 34 – 49 – 58

Time do coração: 66 – Sampaio Correa-MA

Dupla Sena 2374

O prêmio principal (no 1º sorteio) é de R$ 4,5 milhões para este concurso. O valor a ser pago no 2] sorteio é de R$ 86 mil. Para ganhar, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. São dois sorteios.

Veja as dezenas:

1º sorteio: 03 – 12 – 15 – 16 – 22 – 30

2º sorteio: 05 – 08 – 29 – 30 – 33 – 36

Dia de Sorte 612

Para ganhar, é preciso que o apostador acerte as sete dezenas sorteadas. O prêmio estimado para este concurso é de R$ 1,7 milhão.

Confira as dezenas: 04 – 06 – 10 – 16 – 21 – 25 – 29

Mês da sorte: 12 – Dezembro

Lotofácil 2537

Para ganhar o prêmio máximo da Lotofácil 2537, estimado em R$ 1,5 milhão, o apostador precisa acertar sozinho 15 números de 01 a 25.

Confira as dezenas:

02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24