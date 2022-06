Mega-Sena 2488 sorteia R$ 4 milhões neste sábado (4/6)

A Caixa sorteia neste sábado (4/6), às 20h, o concurso 2488 da Mega-Sena, que pode pagar R$ 4 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas.

O evento no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), será transmitido a partir das 19h45 no canal da instituição financeira no YouTube. O Estado de Minas atualizará os resultados das loterias em tempo real.

Quem quiser concorrer ao prêmio máximo tem até as 19h de hoje para realizar os jogos no site ou aplicativo Loterias Caixa, mediante login com CPF e senha de seis dígitos.

O bilhete com seis dezenas custa R$ 4,50. O pagamento online é efetuado via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30,00 e limite de R$ 945,00. Nas casas lotéricas, o expediente deve ser encerrado no início da tarde.

De acordo com a Caixa, a chance de uma aposta simples, de R$ 4,50, cravar os seis números da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860.

Se a pessoa optar por marcar mais dezenas, a perspectiva de faturar o prêmio aumenta, assim como o valor do cartão. Um jogo com 15 números custa R$ 22.522,50, com probabilidade de êxito de 1 em 10.003.

Nº de dezenas – valor da aposta – probabilidade

6 números – R$ 4,50 – 1 em 50.063.860

7 números – R$ 31,50 – 1 em 7.151.980

8 números – R$ 126,00 – 1 em 1.787.995

9 números – R$ 378,00 – 1 em 595.998

10 números – R$ 945,00 – 1 em 238.399

11 números – R$ 2.079,00 – 1 em 108.363

12 números – R$ 4.158,00 – 1 em 54.182

13 números – R$ 7.722,00 – 1 em 29.175

14 números – R$ 13.513,50 – 1 em 16.671

15 números – R$ 22.522,50 – 1 em 10.003

Matemática

Em entrevista ao Correio Braziliense, o professor e matemático Romin Rocha disse que não existe maior probabilidade de acerto, do ponto de vista estatístico, para quem joga no bolão ou em um jogo com mais de seis números na Mega-Sena.

Ele conta que, se fosse fazer uma aposta com R$ 100, optaria por comprar vários cartões com seis números cada.

“Eu faria jogos diferentes, porque dessa forma você pode ter vários palpites bem diferenciados entre si. Isso falando na questão da sorte, porque na questão matemática, não há vantagens numéricas, nem no bolão, e nem em jogar mais de seis números. Claro que tem mais chances, mas também é um investimento maior”, explica Romin.

“Temos que entender que, quem aposta, está apostando não em um número, mas sim em uma combinação de números. Então, se eu aposto em uma única combinação de seis números, por R$ 4,50, só pode sair aquela combinação específica. Mas a partir do momento em que eu aumento, por exemplo, para sete números, por R$ 31,50, são criadas mais sete combinações diferentes, e com oito números são 28 combinações possíveis. E se você multiplicar por sete o custo da aposta com seis números, de R$ 4,50, dá exatamente o mesmo valor de uma aposta com sete números”, complementa.

Resultado anterior

No sorteio anterior da Mega-Sena, na quinta-feira (2/6), 1 aposta do Rio de Janeiro (RJ) ganhou R$ 3.681.934,22 por acertar as seis dezenas sorteadas.

Outros 141 apostadores – 17 de Minas Gerais – faturaram a partir de R$ 14.175,63 na quina. Já a quadra pagou R$ 622,35 a 4.588 jogadores em todo o Brasil.

Os números sorteados no concurso 2487 da Mega-Sena foram 23 – 36 – 42 – 48 – 54 – 58.

Rendimento da fortuna

Os R$ 4 milhões da Mega-Sena correspondem ao valor líquido, uma vez que a Caixa desconta previamente o imposto de renda. Assim, o novo rico teria todo o dinheiro à disposição para aplicar da forma como desejar.

Na poupança, o rendimento seria de R$ 26 mil em um mês, baseado na taxa de 0,6519% informada pelo Banco Central em 2 de junho. Em um título CDB (Certificado de Depósito Bancário) com 100% do CDI, o acréscimo em 30 dias giraria em torno de R$ 32 mil (0,8%), já considerando a dedução do IR.

Outras loterias

Além dos R$ 4 milhões da Mega-Sena, a Caixa sorteia os concursos de Lotofácil, Timemania, Milionária, Quina, Dupla-Sena e Dia de Sorte. Ao todo, as loterias distribuem R$ 47 milhões em prêmios neste sábado (4/6). Confira os detalhes abaixo:

Lotofácil 2539 – R$ 1,5 milhão: o apostador precisa acertar 15 números de 01 a 25 para ficar com o prêmio máximo. É permitido anotar até 20 dezenas no bilhete. Valores: R$ 2,50 (15), R$ 40,00 (16), R$ 340,00 (17), R$ 2.040,00 (18), R$ 9.690,00 (19), R$ 38.760,00 (20).

Timemania 1792- R$ 27,2 milhões: o jogador seleciona 10 números de 01 a 80 e torce para que 7 sejam sorteados. Também é preciso anotar o time do coração. Valor único da aposta: R$ 3,00 (10).

Milionária 2 – R$ 10 milhões: o apostador preenche de 6 a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06)*. Valores: R$ 6,00 (6), R$ 42,00 (7), R$ 168,00 (8), R$ 504,00 (9), R$ 1.260,00 (10), R$ 2.772,00 (11), R$ 5.544,00 (12).

*O valor do número de trevos dependerá da quantidade de dezenas selecionadas no volante

Quina 5871 – R$ 1,5 milhão: ganha o prêmio aquele que cravar cinco dezenas de 01 a 80. O jogador pode registrar de 5 a 15 números no cartão. Valores: R$ 2,00 (5), R$ 12,00 (6), R$ 42,00 (7), R$ 112,00 (8), R$ 252,00 (9), R$ 504,00 (10), R$ 924,00 (11), R$ 1.584,00 (12), R$ 2.574,00 (13), R$ 4.004,00 (14) e R$ 6.006,00 (15).

Dupla-Sena 2375 – R$ 4,8 milhões: o apostador marca de 6 a 15 números de 01 a 50 em cada uma das cartelas e participa de dois sorteios. Valores: R$ 2,50 (6), R$ 17,50 (7), R$ 70,00 (8), R$ 210,00 (9), R$ 525,00 (10), R$ 1.155,00 (11), R$ 2.310,00 (12), R$ 4.290,00 (13), R$ 7.507,50 (14), R$ 12.512,50 (15).

Dia de Sorte 613 – R$ 2 milhões: o jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar a fortuna. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Valores: R$ 2,00 (7), R$ 16,00 (8), R$ 72,00 (9), R$ 240,00 (10), R$ 660,00 (11), R$ 1.584,00 (12), R$ 3.432,00 (13), R$ 6.864,00 (14), R$ 12.870,00 (15).

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta. Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98. Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.