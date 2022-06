Mega-Sena 2492, Timemania 1797: confira o sorteio das loterias (18/6)

A Caixa sorteou neste sábado (18/6) a Mega-Sena 2492, com prêmio de R$ 58,9 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas. Também foram apurados os concursos da Lotofácil, Timemania, +Milionária, Dupla-Sena e Dia de Sorte.

Mega-Sena 2492 – R$ 58,9 milhões

Confira as 6 dezenas: 10 – 30 – 31 – 33 – 42 – 52



Lotofácil 2550 – R$ 5 milhões Confira as 15 dezenas: 01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 17 – 18 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25

Timemania 1797 – R$ 34 milhões

Confira as 7 dezenas: 01 – 08 – 18 – 51 – 63 – 73 –

Time do Coração: 64 – Ponte Preta

+Milionária 4 – R$ 10 milhões Confira as 6 dezenas: 06 – 23 – 25 – 33 – 34 – 47 Veja os trevos: 1 – 2

Dupla-Sena 2380 – R$ 7 milhões 1º sorteio: 04 – 11 – 15 – 26 – 33 – 46

2º sorteio: 04 – 07 – 22 – 30 – 43 – 49

Dia de Sorte 618 – R$ 500 mil Confira as 7 dezenas: 3 – 05 – 13 – 15 – 17 – 18 – 24 Mês da sorte: 06 – Junho

O evento no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), foi transmitido no canal da instituição financeira no YouTube. Oatualizou os resultados de todas as loterias.