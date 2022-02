Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 37 milhões no próximo concurso

Giro no Mundo



Publicado em 19 de fev de 2022 e atualizado às 23:59

A Caixa Econômica Federal divulgou na noite deste sábado (19) de fevereirro o resultado do sorteio número 2.455 da Mega Sena. As seis dezenas sorteadas são

21, 38, 50, 53, 56 e 59

Nenhum apostador acertou as dezenas sorteadas. Por isso, o próximo sorteio terá uma premiação estimada em R$ 37 milhões.

O concurso 2456 está marcado para a próxima terça-feira (22), em São Paulo, em evento que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube