Mega-sena: aposta do DF acerta na quina e leva R$ 14 mil

Um felizardo do Distrito Federal levou a bolada de R$14.175,63 no último sorteio da Mega-Sena, concurso de número 2487, realizado na última quinta-feira (2/6). O sorteado mirou no maior prêmio, apostando seis números, mas se beneficiou da quina após uma aposta simples.

Já no Rio de Janeiro, outra pessoa conseguiu acertar a mega e recebeu R$3.681.934,22, por uma aposta simples.

Os números da sorte foram 23 – 36 – 42 – 48 – 54 – 58.



3 Cards_Galeria_de_Fotos (2) A possibilidade de acertar todos os números sorteados numa aposta simples, com seis dezenas, é de aproximadamente uma em 50 milhões. Apesar disso, existem alguns macetes que podem ajudar a aumentar a chance de conquistar o prêmio

****Foto-jogo-loteria (2) O primeiro, segundo o professor do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília (UnB) Diego Marques, é aumentar o número de jogos ou o número de dezenas em um bilhete. Por exemplo, um jogo com a escolha de sete dezenas tem maior probabilidade, algo perto de uma chance para 7 milhões

****Foto-jogo-loteria (5) A aposta simples com os seis números mais sorteados seria composta pelos seguintes dígitos: 5, 10, 12, 18, 33 e 53. O número 26 saiu apenas 191 vezes. Ou seja: 1 vez a cada 11,7 sorteios. Contudo, segundo o professor, focar nas dezenas que mais se repetem não é uma boa estratégia

****Foto-jogo-loteria (7) De acordo com especialistas, números que terminam em 0 ou 9 não são muito vistos em resultados de sorteios. Eles aparecem sim, mas esporadicamente. Além disso, evite utilizar números seguidos, tais como: 1,2,3,4,5 e 6

****Foto-jogo-loteria (8) Outra dica é não marcar números que estejam na mesma linha vertical. Então, é indicado distribuir a cartela em quatro quadrantes e selecione números em cada um deles

***Foto-pessoa-jogando-dinheiro-para-cima.jpg Bolões são uma boa, pois aumentam a chance de ganhar o prêmio. Contudo, é importante lembrar que o valor será distribuído entre outras pessoas

***Foto-jogo-loteria-11.jpg Curiosamente, a Mega-Sena costuma apresentar o padrão de 2 números ímpares, 4 pares (vice-versa) ou 3 números ímpares e 3 números pares

***Foto-pessoa-com-os-dedos-cruzados.jpg Outra curiosidade: ganhar o prêmio repetindo a mesma dezena pode ser possível, mesmo que demore anos

****Foto-jogo-loteria (4) Segundo especialistas, estudar resultados anteriores, não jogar uma sequência igual à sorteada no último concurso, estudar formas de apostas e contar com um pouquinho de sorte podem aumentar a chance de ganhar o prêmio da Mega-Sena

