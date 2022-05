Mega-Sena de R$ 53 milhões: veja quais são as melhores opções de apostas

O próximo sorteio da Mega-Sena, acumulada em R$ 53 milhões, ocorre neste sábado (21/5), às 20h (horário de Brasília), e as apostas podem ser feitas até as 19h, nas lotéricas credenciadas ou pela internet. É o concurso 2483. Esta é a 26ª vez que o prêmio é acumulado acima dos R$ 30 milhões apenas neste ano. Para concorrer ao prêmio milionário, cada apostador deve escolher no mínimo seis números entre os 60 disponíveis na cartela, mas também há a possibilidade de apostar em grupo, por meio do Bolão Caixa. Com intuito de aumentar as chances de ganhar, muitos investem em bolões ou apostam, individualmente, em mais dezenas.

Segundo a Caixa Econômica, a probabilidade de uma única aposta acertar todos os números com seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões de combinações. Hoje, o valor de um jogo como este é R$ 4,50. Quem quiser aumentar as chances, pode apostar em até 15 números, mas neste caso, o valor investido no jogo também aumenta.

Para jogar sete números, por exemplo, o preço é de R$ 31,50. No jogo individual, ainda é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, por meio da chamada “Surpresinha”, ou concorrer com os mesmos números por dois, quatro ou oito concursos consecutivos, opção conhecida como “Teimosinha”. Leia também: Mega-Sena: ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio vai a R$ 53 milhões

Em relação às apostas em grupo, é possível fazer o Bolão Caixa com no mínimo duas pessoas, e no máximo, 100. É permitida a realização de até 10 apostas por bolão, mas no caso de mais de uma aposta, todas devem conter a mesma quantidade de números. Além disso, são permitidos até 10 jogos em um só bolão. Nesse modelo, também há como comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, nos quais pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Em um bolão de seis números com nove cotas, por exemplo, o valor total da aposta sai por R$ 45. Dividido entre os nove apostadores do bolão, o valor individual investido seria de R$ 5, que é o mínimo permitido para apostas em grupo. Mas em um bolão com 63 cotas, por exemplo, o valor de um jogo de sete números sai por R$ 315, o que também corresponde a R$ 5 para cada apostador. E se for feito um bolão entre 100 pessoas, com oito números, o valor da cartela seria de R$ 1.260, equivalente a R$ 12,60 para cada um. A tabela completa com as regras do bolão da Mega-Sena pode ser conferida no site da Caixa.

Quem não tiver como ir a uma lotérica credenciada, pode fazer as apostas a distância, pelo site Loterias Online, até as 19h de sábado (21/5), no horário de Brasília. Para apostar virtualmente, porém, é preciso ser maior de 18 anos, ter CPF, cartão de crédito e criar um cadastro nas Loterias Online. A Caixa requer dois passos para o cadastro: informar seus dados pessoais e depois fazer a validação do token de cadastramento, encaminhado para o e-mail. No jogo on-line, no entanto, o apostador pode jogar no mínimo R$ 31,50, e no máximo R$ 945 por dia.

Dicas de especialistas

O Correio conversou com especialistas para entender qual é o jogo mais vantajoso a se fazer para quem deseja ter mais chances de ganhar na Mega-Sena. Segundo o professor e matemático Romin Rocha, não existem vantagens numéricas ou maior probabilidade de acerto, do ponto de vista estatístico, para quem joga no bolão, ou em um jogo com mais de seis números. Ele conta que, se fosse fazer uma aposta com R$ 100, optaria por comprar mais de um jogo, com seis números cada.

“Eu faria jogos diferentes, porque dessa forma você pode ter vários palpites bem diferenciados entre si. Isso falando na questão da sorte, porque na questão matemática, não há vantagens numéricas, nem no bolão, e nem em jogar mais de seis números. Claro que tem mais chances, mas também é um investimento maior”, explica.

“Temos que entender que, quem aposta, está apostando não em um número, mas sim em uma combinação de números. Então, se eu aposto em uma única combinação de seis números, por R$ 4,50, só pode sair aquela combinação específica. Mas a partir do momento em que eu aumento, por exemplo, para sete números, por R$ 31,50, são criadas mais sete combinações diferentes, e com oito números são 28 combinações possíveis”, explica o matemático. “E se você multiplicar por sete o custo da aposta com seis números, de R$ 4,50, dá exatamente o mesmo valor de uma aposta com sete números”, acrescenta.

De acordo com Romin, as chances de vitória entre um apostador que apostou em vários jogos de seis números cada e outro apostador que apostou em menos jogos com sete números, por exemplo, são iguais. “O que vale são as combinações, e não a quantidade de números apostados, então isso vai muito do palpite da pessoa”, diz Romin.

Em relação aos bolões, ele explica que a modalidade permite que os apostadores arrisquem em mais combinações, o que pode levar a um prêmio maior que será dividido entre as cotas do grupo. “Uma das coisas que pode acontecer, se a pessoa consegue ganhar uma Sena por meio do bolão, é que, caso tenham jogado uns 10 ou 11 números, mais números podem se combinar e formar, automaticamente, quadras e quinas, então o prêmio vai se multiplicando”, afirma o especialista.

O economista Luis Guilherme Alho, professor do curso de ciências econômicas do Centro Universitário IESB, reforça que toda aposta deve ser feita com muita responsabilidade financeira, para não comprometer o orçamento disponível. “É uma atividade que se baseia na incerteza, tanto para o sucesso, quanto para o fracasso. Portanto, é importante que quem jogue o faça como lazer”, diz o especialista.

Para ele, o apostador deve avaliar o jogo com maiores chances de vitória dentro do valor que se pretende apostar. “Por exemplo, se você vai apostar R$ 45 na Mega-Sena, a chance de ganhar com uma aposta de sete dezenas é maior do que a chance de ganhar com seis apostas de seis dezenas. Não é preciso saber de probabilidade para definir o melhor jogo para o seu orçamento, basta fazer uma rápida pesquisa na internet”, explica.

Ele ainda orienta que os apostadores não acreditem em listas de números que “supostamente” saem mais do que outros nos sorteios da Mega-Sena. “A chance de sorteio é igual para qualquer uma das 60 dezenas”, afirma o economista. Ele também dá dicas do que fazer caso ganhe o prêmio milionário: “Planeje bastante toda ação com o dinheiro. Se você recebeu o prêmio hoje, não precisa investi-lo ou gastá-lo na mesma semana, tome decisões de forma pensada, organizada e racional. No calor do momento, é normal querer destinar o dinheiro para gasto ou investimentos, mas é melhor esperar alguns dias e tomar uma decisão acertada do que se afobar e aumentar o risco de perder o prêmio”.

Último concurso

Os números sorteados no último concurso (nº 2482) foram 1, 32, 35, 44, 45 e 57. Como ninguém acertou os seis números da Mega-Sena, o prêmio acumulou e subiu de R$ 45 milhões para R$ 53 milhões. De acordo com a Caixa, 52 apostadores em todo o país acertaram a quina, com cinco dezenas, e ganharam aproximadamente R$ 82,5 mil cada um.

Além disso, 5.101 apostas venceram a quadra, com prêmio individual em torno de R$ 1,2 mil. Com isso, a Caixa arrecadou cerca de R$ 74,4 milhões com o último concurso. No Distrito Federal, ninguém ganhou a quina no sorteio de quarta-feira, mas 126 apostadores levaram a quadra. Na Mega-Sena, o valor do prêmio pode aumentar se a pessoa decide apostar em mais números, além do mínimo exigido (seis).