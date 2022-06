Mega-Sena de R$ 9 milhões: Caixa sorteia concurso 2489 nesta quarta (8/6)

Quem quiser concorrer à fortuna tem até as 19h de hoje para realizar os jogos no site ou aplicativo Loterias Caixa, mediante login com CPF e senha de seis dígitos. Nas casas lotéricas, o expediente também se encerra às 19h.

LEIA MAIS – QUINA, LOTOFÁCIL, DUPLA-SENA: RESULTADOS DAS LOTERIAS (6/6) O bilhete com seis dezenas custa R$ 4,50. O pagamento online é efetuado via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30,00 e limite de R$ 945,00. De acordo com a Caixa, a chance de uma aposta simples, de R$ 4,50, cravar os seis números da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860. Se a pessoa optar por marcar mais dezenas, a perspectiva de faturar o prêmio aumenta, assim como o valor do cartão. Um jogo com 15 números custa R$ 22.522,50, com probabilidade de êxito de 1 em 10.003. Nº de dezenas – valor da aposta – probabilidade 6 números – R$ 4,50 – 1 em 50.063.860

7 números – R$ 31,50 – 1 em 7.151.980

8 números – R$ 126,00 – 1 em 1.787.995

9 números – R$ 378,00 – 1 em 595.998

10 números – R$ 945,00 – 1 em 238.399

11 números – R$ 2.079,00 – 1 em 108.363

12 números – R$ 4.158,00 – 1 em 54.182

13 números – R$ 7.722,00 – 1 em 29.175

14 números – R$ 13.513,50 – 1 em 16.671

15 números – R$ 22.522,50 – 1 em 10.003 APOSTE NA MEGA-SENA PELO SITE DA CAIXA Resultado anterior No sorteio anterior da Mega-Sena, no sábado (4/6), não houve acertador das seis dezenas. Na quina, 39 apostadores faturaram a partir de R$ 54.865,83. Já a quadra pagou R$ R$ 1.202,99 a 2.541 jogadores. LEIA MAIS – RATEIO DA MEGA-SENA 2488 Os números sorteados no concurso 2488 foram 17 – 31 – 34 – 40 – 56 – 57. Rendimento da fortuna Na poupança, o rendimento seria de R$ 58 mil em um mês, baseado na taxa de 0,6462% informada pelo Banco Central em 6 de junho. Outras loterias Em um título CDB (Certificado de Depósito Bancário) com 100% do CDI, o acréscimo em 30 dias giraria em torno de R$ 69,3 mil (0,77%), já considerando a dedução do IR. Além da Mega-Sena, a Caixa sorteia nesta quarta-feira (8/6) os concursos da Lotofácil, Quina, Lotomania e Super Sete. Confira os detalhes abaixo: Lotofácil 2542 – R$ 1,5 milhão: o apostador precisa acertar 15 números de 01 a 25 para ficar com o prêmio máximo. É permitido anotar até 20 dezenas no bilhete. Valores: R$ 2,50 (15), R$ 40,00 (16), R$ 340,00 (17), R$ 2.040,00 (18), R$ 9.690,00 (19), R$ 38.760,00 (20). Quina 5874 – R$ 4,5 milhões: ganha o prêmio aquele que cravar cinco dezenas de 01 a 80. O jogador pode registrar de cinco a 15 números no cartão. Valores: R$ 2,00 (5), R$ 12,00 (6), R$ 42,00 (7), R$ 112,00 (8), R$ 252,00 (9), R$ 504,00 (10), R$ 924,00 (11), R$ 1.584,00 (12), R$ 2.574,00 (13), R$ 4.004,00 (14) e R$ 6.006,00 (15). Lotomania 2323 – R$ 2,2 milhões: o jogador seleciona 50 números de 01 a 100 e torce para que 20 sejam sorteados. Também há premiações importantes a quem acertar 19 dezenas ou nenhum número. Valor único da aposta: R$ 2,50 (50). Super Sete 254 – R$ 2,8 milhões: o apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 números no volante. Valores: R$ 2,50 (7), R$ 5,00 (8), R$ 10,00 (9), R$ 40,00 (11), R$ 80,00 (12), R$ 160,00 (13), R$ 320,00 (14), R$ 480,00 (15), R$ 720,00 (16), R$ 1.080,00 (17), R$ 1.620,00 (18), R$ 2.430,00 (19), R$ 3.645,00 (20) e R$ 5.467,50 (21). Resgate do prêmio Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta. Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência. Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98. Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas. Os R$ 9 milhões da Mega-Sena correspondem ao valor líquido, uma vez que a Caixa desconta previamente o imposto de renda. Assim, o novo rico teria todo o dinheiro à disposição para aplicar da forma como desejar.

O evento no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), será transmitido a partir das 19h45. Oatualizará os resultados das loterias em tempo real.