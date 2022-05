Mega-Sena: ninguém acerta as 6 dezenas, e prêmio acumula em R$ 120 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2485 da Mega-Sena sorteado neste sábado (28/5). Com isso, o valor estimado para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (31/5), é de R$ 120 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 05 – 12 – 32 – 38 – 47 – 60

Foram 188 apostadores que acertaram 5 dezenas e vão receber R$ 46.388,86 cada. Este valor é para aposta simples, de 6 dezenas, aumentando de acordo com o número de jogos assinalados no bilhete. Entre eles estão 11 apostas feitas em Minas Gerais, nos municípios de Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Nova Lima, Paraisópolis, Rio Acima, Turmalina e Uberlândia.

Já 13.488 apostadores acertaram 4 dezenas e vão receber R$ 923,68 cada.O valor também vale para apostas de 6 dezenas, seguindo a mesma regra descrita anteriormente no texto.

Chances