Mega-Sena: quatro apostas do DF acertam a quina e levam até R$ 58 mil

Quatro apostadores do Distrito Federal acertaram, nessa quarta-feira (9/6), a quina do Concurso nº 2.489 da Mega-Sena. Duas apostas levaram mais de R$ 58 mil em um jogo com sete dezenas. Os outros dois sortudos levaram para casa a bolada de R$ 29.078,19, cada.

As apostas foram feitas em lotéricas do Lago Sul, Lago Norte, Asa Norte e Planaltina. Os quatro jogos dos vencedores dos brasilienses são simples e de apenas um bilhete.

Não houve ganhadores com seis acertos; por isso, a Mega-Sena acumulou e está em R$ 46 milhões. As dezenas sorteadas foram: 03 – 10 – 13 – 25 – 41 – 42. O próximo sorteio será neste sábado (11/6) e poderá pagar R$ 40 milhões.

