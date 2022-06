Mega-Sena sorteia prêmio de 4 milhões neste sábado (4/6); acompanhe

A Caixa sorteia neste sábado (4/6), às 20h, o concurso 2488 da Mega-Sena, que pagará R$ 4 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas. O evento no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), será transmitido a partir das 19h45 no canal da instituição financeira no YouTube. O Estado de Minas atualizará os resultados das loterias em tempo real.

A Mega-Sena fez novos milionários nos dois últimos concursos. Na segunda-feira (31/5), no concurso 2486, um bolão composto por 42 pessoas faturou 117,5 milhões em Blumenau (SC). Cada uma embolsou quase R$ 2,8 milhões.

Em seguida, na última quinta-feira (2/6), um apostador do Rio de Janeiro ganhou 3,6 milhões no consurso 2.487.

Cada volante custa R$ 4,50. As apostas se encerraram às 19h (de Brasília). A chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma.



Prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta. Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98. Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.