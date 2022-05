Mega-Sena sorteia R$ 65 milhões nesta quarta-feira (25/5); aposte!

LEIA MAIS – Mega-Sena: veja as melhores opções de apostas

Quem quiser concorrer ao prêmio máximo tem até as 19h de hoje para realizar os jogos em qualquer casa lotérica ou pela internet, no site ou aplicativo Loterias Caixa, mediante login com CPF e senha de seis dígitos. O bilhete com seis dezenas custa R$ 4,50. O pagamento on-line é efetuado via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30,00 e limite de R$ 945,00. Se preferir, o usuário pode escolher sorteios de outras modalidades.

De acordo com a Caixa, a chance de uma aposta simples, de R$ 4,50, cravar os seis números da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860. Se a pessoa optar por marcar mais dezenas, a perspectiva de faturar o prêmio aumenta, assim como o valor do cartão. Um jogo com 15 números custa R$ 22.522,50, com probabilidade de êxito de 1 em 10.003.