Megaoperação policial cumpre 549 mandados de prisão em aberto

Uma força tarefa policial cumpriu, nesta segunda-feira (17), a segunda fase da Operação Receptio 2. A megaoperação foi deflagrada para resolver pendências relacionadas a mandados em aberto, que nunca foram cumpridos. São 549 mandados de prisão contra foragidos do sistema penitenciário ou pessoas investigadas, por crimes como homicídio, latrocínio, roubo, tráfico de drogas, estupro e crime organizado.

Esta foi a primeira vez em que ocorreu uma operação do tipo, com atuação em todo o estado de Goiás. Segundo o delegado da PF, que coordena a operação, Ricardo Duarte, os mandados em aberto foram identificados após o cruzamento de dados e devem ser cumpridos até o fim do dia.

A operação desta segunda-feira (17) ocorre em mais de 80 unidades prisionais do estado de Goiás, porque é voltada para pessoas que já estão presas. É o que explica o Diretor-Geral de Administração Penitenciária do Estado, Josimar Nascimento.

Na última semana, durante a primeira fase da operação, mais de 10 pessoas foram presas. De acordo com a força-tarefa, os alvos foram presos que cumpriam regime semi-aberto, com tornozeleiras eletrônicas, mas retiraram o dispositivo de monitoramento, para retornar à prática de crimes.

De acordo com a PF, esta é a maior operação já realizada em território brasileiro, para cumprir mandados em aberto.

Segurança Brasília Paula de Castro / Guilherme Strozi Sayonara Moreno – Repórter da Rádio Nacional operação PF mandados em aberto 124:00