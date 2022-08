Meia da seleção, Casemiro troca o Real Madrid pelo Manchester United

O volante Casemiro, meia-atacante da seleção brasileira, é o mais novo reforço do Manchester United (Inglaterra). Na tarde desta sexta-feira (19), tanto o Real Madrid, onde o jogador atuou nos últimos nove anos, quanto seu novo clube britânico confirmaram por meio das redes sociais a transferência de Casemiro, de 30 anos.

Primeiro a anunciar o acordo com o United, o Real Madrid não poupou elogios ao volante, que ajudou o clube espanhol a conquistar 18 títulos (cinco Taças da Europa, três Mundiais de Clubes, três Supertaças da Europa, 3 Ligas, uma Taça do Rei e três Supertaças de Espanha). Casemiro jogava no São Paulo antes de ser contratado pelo Real.

“Desde que chegou em janeiro de 2013 para jogar pelo Castilla, aos 20 anos, Casemiro tem sido um dos jogadores mais transcendentais em um dos períodos mais importantes e bem-sucedidos de nossa história”, derramou-se o clube espanhol em nota oficial. “O Real Madrid é e será sempre a sua casa e deseja a ele e a toda a sua família muita sorte nesta nova etapa da sua vida”, completou.

O Manchester United publicou logo em seguida no Twitter a confirmação da transferência do jogador, que já defendeu o escrete canarinho em 63 jogos fora do Brasil.

“O Manchester United tem o prazer de anunciar que o clube chegou a um acordo com o Real Madrid para a transferência de Casemiro. A transferência está sujeita ao acordo de termos pessoais, requisitos de visto do Reino Unido e um médico. Estamos todos ansiosos para receber Casemiro em Old Trafford”, disse o clube da cidade de Manchester.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 19, 2022

Além da coleção de títulos conquistados em sua longa passagem pelo Real, Casemiro foi eleito o melhor jogador na final da Supertaça Europeia, conquistada pelo Real em 10 de agosto, e também é um dos indicados ao prêmio Bola de Ouro de 2022, concedido pela revista France Football aos melhores jogadores da temporada.

