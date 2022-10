Mel Maia critica atuação de Jade Picon em ‘Travessia’: ‘Só vê quem entende de verdade’

A atriz Mel Maia opinou sobre a atuação da influenciadora Jade Picon na novela “Travessia” – substituta de “Pantanal” no horário nobre da Globo. “Desejo tudo de bom para ela! Mas só quem entende de atuação de verdade vê que… né?!”, comentou a artista em um vídeo do TikTok. A alfinetada que Mel deu em Jade não passou despercebida e viralizou no Twitter. A influenciadora está fazendo sua estreia como atriz na novela de Glória Perez. O convite surgiu após sua participação no “BBB 22”. Desde que foi escalada, Jade está sendo alvo de diversas críticas, principalmente pelo fato de não ter formação de atriz. Colegas de elenco, no entanto, tem elogiado o desempenho da ex-BBB nas gravações. Em “Travessia”, ela interpreta Chiara, uma jovem mimada e manipuladora que é acostumada a ter tudo na palma da mão. Mel, que atualmente tem 18 anos, ficou conhecida na infância quando interpretou Rita em “Avenida Brasil”. O comentário da atriz sobre Jade dividiu opiniões nas redes sociais. “Depois que eu li que a Mel Maia seria perfeita para o papel [de Chiara], nada me tira isso da cabeça”, comentou uma pessoa. “Eu simplesmente não me conformo que não colocaram a Mel Maia nesse papel, que é carioca”, escreveu outra. “A Mel Maia lembrando que é atriz só para falar mal da Jade”, ironizou um seguidor. “Descobriram [nas redes sociais] que a Mel Maia é atriz? Porque até esses dias era só virais dizendo que ela largou a carreira por causa de macho…”, disparou outro. Veja a repercussão:

Vou falar a verdade: Mel Maia poderia ter se tornado uma das maiores atriz da atualidade pelo simples fato de ter crescido na mídia, mas desperdiçou tudo com TikTokers e homens de 35 anos. Se a Jade tá se esforçando e ganhando destaque, é merecido. Mel invejosa. pic.twitter.com/Z8eds5Twu5

— silva (@it_ttr) October 14, 2022

sim amiga a mel maia que atua desde os 5 anos, que fez avenida brasil uma das novelas de mais sucesso do país, onde ela é ATRIZ com DRT, não entende nada de atuação e não pode julgar a cristalzinho da novela das 9

— jana lula da silva¹³ (@literatirg) October 14, 2022

dps q eu li q a Mel Maia seria perfeita pro papel, nada me tira isso da cabeça https://t.co/WJ5gttruIx

— tlamhut (@tlamhut) October 13, 2022

Não vem com essa de Mel Maia e Larissa Manoela. Se fosse qualquer outra atriz no lugar da Jade Picon, vocês nem dariam bola. A real é que vocês que são chatos pra caralho e gostam de ficar pegando no pé da mina que só aceitou uma proposta de trabalho. pic.twitter.com/6Hs9nLI7yI

— Felipe Santos (@felipesaints) October 13, 2022

a mel maia lembrando que é atriz so pra falar mal da jade pic.twitter.com/PWO5Wui2Df

— Carol (@ncaroliinee) October 14, 2022

eu simplesmente não me conformo que não colocaram a Mel Maia nesse papel QUE É CARIOCA https://t.co/aJ5ANJARcK

— inara (@inarandrade) October 13, 2022

descobriram q a mel maia é atriz? pq até esses dias era só virais dizendo q ela largou a carreira por causa de macho…

— ‘ (@froes_dodge) October 13, 2022

