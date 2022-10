Mel Maia é zoada após errar música de Ivan Lins: “Sabe nem quem é”

A atriz Mel Maia, de 18 anos, participou do quadro Sobe O Som, do Caldeirão Com Mion, em que convidados tentam adivinhar os nomes de músicas, e acabou sendo zoada nas redes sociais por não conhecer a canção Novo Tempo, de Ivan Lins.

A canção, gravada em 1980, quando Mel ainda não era nascida, retrata a esperança em um novo tempo, em um período ainda marcado pela ditadura militar.

Olha de quem é o piano… do mestre Ivan lins…um novo tempo no #sobeosom pic.twitter.com/x0O7UcA2ek

“Vocês acham que Mel Maia ia saber quem é Ivan Lins, gente?”, comentou uma usuária no Twitter. “Inocência ou maldade do Mion, achar que a Mel Maia conhece o Ivan Lins?”, disse outra. “Mel Maia não deve saber nem quem é Ivan Lins”, falou mais uma.

