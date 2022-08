Mel Maia não perdoa e mostra rebolado chocante de seu bumbum: “Até eu conseguir fazer”

Isso que é gingado! Mel Maia roubou a cena nas redes sociais durante a noite desta quinta-feira (04) ao publicar um novo vídeo em seu perfil do TikTok. A atriz chamou atenção dos internautas e mandou bem na coreografia para animar a galera com seu “sextou”.

Na ocasião, Mel Maia surgiu mostrando sua boa forma logo após a academia e não decepcionou com seu ótimo gingado, como sempre. A musa exibiu seus longos cabelos, agora pretos, e caprichou na coreografia que está bombando nas trends virais do TikTok.

“A pausa pra processar se eu consegui fazer o tududum tudum tudum”, brincou a atriz na legenda. Mel Maia ainda contou com milhares de elogios da galera. “Essa mulher é surreal de tão linda”, disse um fã. “O gingado de milhões”, disparou outro seguidor. “Estou me comparando com ela, infelizmente”, admitiu outra internauta. Assista ao vídeo:

@melmaiaa pausa pra processar se eu consegui fazer o “tududum tudum tudum” kkkkk ♬ Na Rebolada – Os Quebradeiras & DJ Zullu & Machadez

Arthur Picoli desabafa nas redes sociais após ficar com Mel Maia Por essa ninguém esperava! Recentemente, Mel Maia se tornou assunto nas redes sociais por conta de sua ficada com ninguém menos que o ex-BBB Arthur Picoli. O influenciador, no entanto, recebeu diversas críticas da galera nas redes sociais e rebateu com um desabafo.

“Ainda bem que papai e mamãe me deram educação e me ensinaram que falar mentira por aí é feio. Tem coisas que aguentei calado pra não dar merda para os envolvidos, mas eu estou de saco cheio de só tomar porrada sem estar falando ou fazendo algo com alguém”, começou Arthur em seu Instagram Stories.

“Além de educação, falta noção nas pessoas. Tem assunto que eu nem toco por respeito aos envolvidos e aí tenho que ficar lendo besteira de uma menina que não faço a menor ideia de quem seja. Que doideira! Se amar e beijar na boca estando solteiro for crime, me prendam. E isso te incomoda, meu amor, me desculpa”, continuou o ex-brother.

“Eu acho desnecessário falar algumas coisas, mas eu como eu só estou tomando porrada, a partir de hoje vamos fazer uma troca. Sempre que alguém falar algo de mim, eu vou soltar uma informação também. Talvez assim parem, não sei”, disparou Arthur, que continuou: “o recado foi dado, não fala a porr* do meu nome mais”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Picoli (@arthurpicoli)

