Mel Maia resolve mostrar como o bumbum bronzeado fica quando está molhado: “Sem print”

Ela tá bombando! Mel Maia, atriz global e influenciadora digital, deixou os fãs simplesmente babando logo na manhã deste domingo (31). A musa aproveitou o dia de sol para mostrar um vídeo exibindo toda a sua boa forma e curtindo a vida.

“Isso aqui é minha paz infinita”, escreveu na legenda da publicação. No vídeo, Mel Maia colocou uma música inspiradora de fundo, enquanto exibe sua boa forma e shape trincado, sempre contando com um biquíni pra lá de minimalista. Atualmente, a influenciadora digital já ultrapassou a marca de nada mais, nada menos 13,1 milhões de seguidores.

“O dia que eu encontrar a Mel Maia na rua, vou desmaiar com tanta beleza, certeza”, brincou um fã no campo de comentários. “Gente, como eu queria saber o whats da Mel… Me ajuda, linda?”, pediu outro mais ousado, viralizando.

Mel Maia sonha em ser vilã e fala sobre a chegada dos 18 anos: “Não senti muita diferença” Durante entrevista cedida à revista Quem, Mel Maia resolveu abrir o jogo e falar tanto sobre o que achou de se tornar uma maior de idade e também o seu sonho em interpretar uma vilã nas novelas.

“Não acho que faz tanta diferença [fazer 18 anos]. Acho que só o fato de poder tirar carteira de motorista e dirigir. Ou chegar mais tarde em casa de uma festa”, disse Mel Maia. A musa ainda aproveitou para esclarecer os rumores de que ela gostaria de ser uma vilã nas novelas.

“Sonho em interpretar uma vilã. Daquelas que o público vai amar e odiar ao mesmo tempo. Como a Nazaré, de Senhora do Destino, a própria Carminha, de Avenida Brasil”, afirmou.

