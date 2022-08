Mel Maia testa elasticidade da calcinha, puxa o máximo e deixa bronzeado íntimo à mostra

Marquinha em dia! Mel Maia, atriz global, influenciadora digital e modelo, mostrou aos seguidores do Instagram que está aproveitando muito bem o seu fim de semana. A musa posou na tarde do último sábado (28) com uma roupa pra lá de chamativa.

“Não é dia de tbt mas era assim que eu queria estar… renovando as energias”, escreveu na legenda da publicação. No clique, Mel Maia surgiu com um calcinha preta bem cavada em seu corpo, enquanto deixa sua marquinha de bronzeado à mostra e, claro, seu shape simplesmente trincado, fruto de muita academia e disciplina.

“Melzinha do céu, isso chega a ser maldade com o nosso coração! Pra que mostrar tanta beleza?”, questionou um fã no campo de comentários. “Minha linda Melissa, melzinha, melinda, MELTUDO”, afirmou outra.

Mel Maia conta sua reação ao encontrar polêmicas envolvendo seu nome na internet Durante entrevista ao canal de Matheus Mazzafera, Mel Maia revelou o que costuma fazer quando acaba encontrando uma polêmica com seu nome no meio nas redes sociais, além das terríveis notícias falsas.

“Se eu vejo que é uma mentira muito grande, que é alguma coisa que passa dos limites, eu me pronuncio, porque as pessoas podem sair espalhando mentiras sobre mim. Se é uma fofoquinha pequena, não estou nem aí, deixo falarem”, disse Mel Maia.

A atriz também contou como aconteceu o seu primeiro beijo: “Foi num desafiozinho no condomínio onde eu morava. Eu estava supernervosa. Foi com um menino aleatório que nunca mais vi na vida. Foi meio embaraçoso. O menino tinha acabado de sair da escola, estava meio suado. Foi meio esquisito. Não lembro o nome dele”.

