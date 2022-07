Melgar vence Deportivo Cali e encara o Inter nas quartas da Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira, o Melgar recebeu o Deportivo Cali pela rodada de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Estádio Monumental Virgen de Chapi, no Peru, e venceu por 2 a 1. Os gols da classificação foram marcados por Bernardo Cuesta. Santiago Mosquera diminuiu para os visitantes.

Assim, apenas três dias após conquistar a abertura do Campeonato Peruano, o Melgar conquistou a vaga para as quartas de final da competição ao somar 2 a 1 no placar agregado, já que a primeira partida terminou empatada sem gols.

Pela próxima fase, o Melgar enfrenta o Internacional nos dias 3 e 10 de agosto. Devido aos critérios de desempate, o clube gaúcho fez melhor primeira fase e, portanto, decide a vaga em casa.

O JOGO

Jogando em casa, o Melgar foi para o ataque e conseguiu abrir o placar logo aos três minutos do primeiro tempo. Porém, o atacante Bernardo Cuesta estava um pouco à frente e, com o auxílio do VAR, o árbitro anulou o tento peruano.

Ainda em cima, os donos da casa levaram perigo novamente aos 35 minutos. Alexis Arias recebeu e finalizou de primeira, obrigando o goleiro De Amores a fazer grande defesa.

No lance seguinte, foi a vez do Deportivo Cali assustar. Kevin Velasco foi acionado no campo ofensivo e disparou pela esquerda, mas o arqueiro peruano saiu do gol e impediu que o atacante pudesse finalizar.

Na volta do intervalo, na altura do décimo minuto, o árbitro marcou pênalti para o Melgar pelo toque de mão de um defensor colombiano. Na cobrança, o camisa nove Bernardo Cuesta bateu no canto superior esquerdo, sem chances para De Amores, e abriu o marcador no Peru.

A chance de recuperação do time colombiano diminuiu ainda mais aos 28 minutos da etapa complementar. Bernardo Cuesta recebeu belo passe em profundidade e disparou cara a cara com o goleiro adversário. O centroavante não desperdiçou a oportunidade e fez o 2 a 0.

Já nos acréscimos, aos 52 minutos, o Deportivo Cali diminuiu com Santiago Mosquera, que recebeu dentro da área e finalizou com precisão. Porém, não foi o suficiente para mudar o resultado final e a equipe foi eliminada da Sul-Americana.