Melgar e Internacional se enfrentarão nesta quinta-feira (4), às 19h15, no Estádio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa, no Peru, no duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo será transmitido na TV e na internet pelo serviço Conmebol TV.

A partida também terá transmissão em tempo real no Superesportes.

Confronto de volta

O segundo jogo entre Inter e Melgar será disputado no dia 11 de agosto (quinta-feira), às 19h15, no Beira-Rio, em Porto Alegre.