Melhor do mundo, Benzema rasga elogios a Ronaldo: ‘Aceitaria ser reserva’

Craque do Real Madrid, o atacante Karim Benzema homenageou Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário do Cruzeiro, durante a cerimônia da Bola de Ouro, nesta segunda-feira (17), em Paris. Após receber da France Football o prêmio de melhor jogador do mundo da temporada 2021/22, o centroavante rasgou elogios ao brasileiro e disse tê-lo como ídolo.

“Estou feliz por ele estar aqui. Ele sabe que é meu ídolo. Para mim, não há outro atacante como ele. O que ele fez em campo é uma coisa impossível de se repetir. Na história, ele é o único atacante que eu sentaria no banco sem reclamar, porque ele tinha um nível impossível de chegar. O Fenômeno, para mim, é história. Não só para mim, mas para todos os atacantes”, disse Benzema.

Detentor de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, Ronaldo subiu ao palco durante a entrega do Troféu Kopa, dado ao melhor jogador jovem da temporada. Ao lado do meio-campista espanhol Pedri, do Barcelona, o brasileiro entregou o prêmio a Gavi, também meio-campista do Barça.

Enquanto jogador, o Fenômeno já foi a atração principal da noite durante duas oportunidades. Em 1997 e 2022, por temporadas no Barcelona e no Real Madrid, Ronaldo venceu a Bola de Ouro, sendo eleito o melhor jogador do mundo.

Admiração de Benzema

Durante toda a carreira, Karim Benzema fez questão de demonstrar a admiração por Ronaldo. Em 2009, ambos tiveram a relação estreitada. O Fenômeno, ídolo do Real Madrid, participou da apresentação do atacante francês no clube merengue. Na época, o brasileiro pertencia ao Corinthians.

Na temporada 2021/2022, Benzema fez grandes exibições individuais, com 46 jogos, 44 gols e 15 assistências. Além disso, conquistou a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol, o que resultou no prêmio de melhor do mundo.