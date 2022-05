Memórias do Esporte Clube Vitória: Livro reúne histórias de 40 personagens do clube

Histórias de 40 personagens da trajetória do Vitória, entre eles Wagner Moura, Bebeto, Petkovic, Paulinho Boca de Cantor, David Luiz, Ramon Menezes e Lázaro Ramos, estão reunidas no livro ‘Memórias do Esporte Clube Vitória – A história rubro-negra contada por seus personagens’, que será lançado no dia 2 de junho, a partir das 19h, na Loja do Leão do Shopping Capemi, em Salvador.

Em um trecho do livro, Bebeto conta que em 1998 precisou sair do Vitória e do Nordeste para poder disputar a Copa do Mundo. Ele relembra as palavras de Zagallo, treinador da Seleção Brasileira: “Eu preciso que você venha para o Rio de Janeiro, para o Botafogo, para ser convocado”.

O livro tem 320 páginas e foi produzido ao longo de 12 anos pelos autores rubro-negros Tiago Bittencourt, Milton Filho, Allan Correia e Lucas Gramacho. Com prefácio de outro torcedor do Vitória, o jornalista José Raimundo Oliveira, Memórias do Esporte Clube Vitória traz ainda um caderno de fotos com imagens históricas do clube, desde o início do século passado. O livro ficará disponível nas livrarias no formato impresso e também em e-book, disponível em mais de 20 plataformas digitais.

FICHA TÉCNICA

Título: Memórias do Esporte Clube Vitória – A história rubro-negra contada por seus personagens

Autores: Tiago Bittencourt, Milton Filho, Allan Correia e Lucas Gramacho

Editora: Máquina de Livros

Páginas: 320

Preço: R$ 62 (impresso) e R$ 37,90 (e-book)