Menina de 10 anos foi mantida viva após irmão ser morto pela mãe no PR

A delegada da Polícia Civil do Paraná Ana Hass disse que o caso da mãe que matou os dois filhos, em Guarapuava, está praticamente concluído. Ela acredita que a mulher, de 30 anos, articulou e premeditou a morte das crianças.

“Toda a dinâmica dos fatos leva a crer que não foi um surto, mas sim que ela arquitetou o plano, e todo esse tempo que ela ficou para se entregar, a gente acredita que ela ficou bolando planos e desculpas para tentar se explicar e usar como justificativas”, explicou a delegada.

De acordo com a polícia, no apartamento, o corpo do menino, de três anos, estava um pouco mais deteriorado do que o corpo da menina, de 10 anos, demonstrando que há possibilidade dele ter sido morto antes.

Por esse motivo, há a desconfiança de que a menina foi mantida viva enquanto o irmão já estava morto.

