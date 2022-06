Menina de 7 anos fica com dedo preso na bicicleta em Camaçari

Uma menina de sete anos esmagou o dedo na catraca da bicicleta em Abrantes, na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, na tarde deste sábado (4). A pequena Taila estava passeando de bicicleta quando sofreu o acidente.

Os bombeiros foram chamados para ajudar a criança, que chorava de dor quando uma equipe do 10° Grupamento de Bombeiros Miliar (10º GBM/Camaçari) chegou.

“Ao chegamos no local percebemos que ela estava com o dedo esmagado na catraca com a corrente da bicicleta. Estava muito nervosa, chorando e sentindo bastante dor por nem conseguir se mexer. De imediato começamos a conversar com ela para confortar e tentar que ela se acalmasse um pouco”, explicou o cabo BM Jorge Menezes.

Os bombeiros avaliaram que o alicate de corte, equipamento adequado para situações similares, iria acabar pressionando ainda mais o dedo da criança.

“Decidimos então usar o desencarcerador com o alicate corta pedais, que seria mais tranquilo pra ela naquela situação. Conversamos com a criança e com a família, para acalmar e iniciamos o processo de forma bastante tranquila. A todo procedimento a gente explicava a ela o que estávamos fazendo e conseguimos retirar o dedo de forma segura”, completou o cabo BM Menezes.