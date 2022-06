Menina viraliza ao cantar em lírico ‘a música da baleia’

A pequena estudante Laura Gabrielly, de 5 anos, impressionou a internet com uma apresentação musical realizada pelo programa Rio Alfabetiza no Museu do Amanhã. O evento foi organizado na última quinta-feira (2/6), pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e as imagens em que a garota aparece cantando em lírico viralizaram nas redes sociais.

Laura já encanta com sua fofura nos primeiros momentos das gravações quando ela se apresenta: “Eu sou a Laula”. Mas o que ninguém esperava é que quando a garota carismática começasse a cantar, seu vocal fosse tão estrondoso e cheio de presença, surpreendendo os presentes e conquistando a internet.

Na apresentação, a estudante canta “A Baleia é amiga da Sereia” enquanto seus colegas coreografam a música.

O tom de voz de Laura chamou tanto a atenção, que repercutiu desenfreadamente. Nas redes sociais, todos se surpreenderam com o impacto vocal da pequena de 5 anos, mas o que se destacou foi a transição da meiga “Laula” para a marcante cantora, que rendeu bons comentários.

Laura se tornou um sucesso, em seu perfil no Instagram já alcançou 11 mil seguidores desde que o vídeo começou a circular, e agora ela se descreve como 'Cantora lírica em descoberta'.