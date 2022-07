Menino de 5 anos que caiu do 1º andar passa por cirurgia em Itabuna

O garoto Adrian Miguel Almeida da Silva, de 5 anos, que caiu do primeiro andar de um sobrado em Itabuna, no Sul da Bahia, na segunda-feira (4) passou por uma cirurgia neurológica no Hospital Manoel Novaes e segue na UTI pediátrica. O garoto é avaliado pela equipe de ortopedia, o estado de saúde dele ainda é considerado grave e o menino está sedado. As informações são da TV Santa Cruz.

O acidente aconteceu no final da manhã, quando Adrian estava sentado na janela e acabou encostando e colocando peso na grade de proteção. O equipamento não estava devidamente fixado, o que a família diz que não sabia – a casa é dos avós, que haviam se mudado havia poucos dias. A grade soltou com o peso de Adrian, que caiu e ficou desacordado.

Testemunhas chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou o menino para o Manoel Novaes.

O menino estava no local com a mãe e um irmão visitando a avó, que mora Rua Santa Rita Vanjory, no bairro São Caetano, quando o acidente aconteceu.